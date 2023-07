A székkészítő kötet írója, Fritsi Péter jelenleg könyvtárosként dolgozik, ami mellett online újságírással is foglalkozik. Tizenhatéves kora óta publikál különböző irodalmi folyóiratokban – Prae, Opus, Galaktika –, első regénye pedig 2008-ban jelent meg Alexis Bramhook álnév alatt. Szabadidejében általában ír vagy olvas, de sok időt szentel a dartsnak és a barbecue-nak is.

– Hogyan jött az írás az életébe?

– Tinédzser koromban sokat olvastam, ezért úgy gondoltam, jól megy majd a történetek írása is, de ez nyilvánvalóan nem így működik. Sokat kellett fejlődni rengeteg gyakorlással és még több olvasással. Kezdetben azt hittem, az angolszász álnév mögé rejtőzés nagyobb népszerűséget eredményez, de ebben is tévedtem. Mára maradt a saját nevem, történeteimben jobban beépülnek a népi hiedelmek- és folklór elemek.

– Hogyan született meg A székkészítő regénye?

– A székkészítő megírásánál két nagy ihletforrást neveznék meg. Az egyik a Boszorkányok című 1990-es film, melynek a maszkírozása a mai napig a frászt hozza rám – érdemes rákeresni a Google-ban. A másik az apai nagymamám meséje a boszorkányokról és Luca székének elkészítéséről gyerekkoromban, amit akkor én halálosan komolyan vettem; szentül hittem, hogy boszorkányok valóban léteznek, és hogy nekem kell megvédenem a szeretteimet tőlük azzal, hogy mákot szórok a hátam mögé.

– A kötet műfaja horror, thriller. Miért efelé a műfajok felé fordult?

Régóta tartó szerelem ez, amit nem is igazán tudok megmagyarázni. Kisgyerekként már a videokölcsönzők polcain vonzottak a sötétebb filmek, és később is megmaradt a műfaj iránti szeretetem. Olvastam gyerek horrorokat – R. L. Stine, Darren Shan –, majd tinédzserként rákaptam Stephen Kingre. Érdekes, hogy Kingről azt mondták nekem, nem megyek majd vele semmire, aztán egy évtizeddel később A ragyogásból írtam a szakdolgozatomat.

– Miért Komló adja a kötet helyszínét?

Tagadhatatlan valamennyi lokálpatriotizmus, ám roppant egyszerű az ok: Komlón nőttem fel és a mai napig is itt élek — fontos arról írni, amit ismer az ember. Nem mellesleg, A székkészítő jelenlegi formáján két másik komlói is dolgozott, Gerst Panna ([email protected]) tervezte a borítót, illetve Farádi-Szabó Martina ([email protected]) pofozta helyre a szöveget a regény e-könyves megjelenésekor.

– Tervben vannak további kötetek? Ha igen, milyen témában?

Jelenleg egy ifjúsági regényem tart a nyomdai előkészületeknél szintén a Szülőföld Könyvkiadónál, melynek Szemét dolgok a címe. Ez egy fiktív baranyai faluban játszódik, és a főszereplő benne egy 13 éves lány, Trixy, akinek eltűnik a legjobb barátnője. Trixy nyomozásba kezd kutyájával, Mazsival, egy magyar vizslával, új barátokra tesz szert, miközben szörnyű titkokat is tár föl egyben. Illetve nemrég fejeztem be felnőtteknek szóló thrilleremet, bűnügyi regényemet fekete szív címmel, de erről egyelőre még nem árulnék el többet.