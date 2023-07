A történet egy igazi IMF – Impossible Mission Force – hétfő, amelyet maga a Simon Pegg megformálta Benji jelent ki. Nem meglepő módon, de a csapat az eddigi legveszélyesebb küldetésére vállalkozik, amelyben egy olyan ellenféllel néznek szembe, ami egy igen erős húzás volt az alkotóktól, de engem kilóra megvettek vele. Az egész világot átívelő hajsza kezdődik meg és hamar rá kell jönnie a csapatnak, hogy ennél a küldetésénél semmi sem lehet fontosabb, még azok élete sem, akik a legtöbbet jelentenek nekik.

Két óra negyvenöt perc tömény, de egyáltalán nem ártalmas, akciózást kapunk a filmtől. A szó szerint lélegzetellátó, tökéletesen megkomponált jelentek közben úgy izgulunk, hogy a moziüléskarfáját is ki tudnánk tépni a helyéről. De valljuk be, hogy ezek a jelentek nem érnének semmit a szerethető karakterek nélkül, akikért érdemes izgulni. Tom Cruise Huntja hozza ugyanazt a profi, a széria közben folyamatosan érő, fejlődő, de az érzelmeit legyűrni nem tudó Ethant, aki a legmerészebb húzásokat is képes bevállalni barátjaiért. És mi ennek nagyon örülünk. Tom Cruise egy őrült, de ezen örültség nélkül nem lennének hitelesek az akciójelentek. A csapat többi tagja, ha nem is kapnak akkor teret, mint kellett volna, így is a rájuk szabott időben hozták a kötelezőt. Még mindig állítom, hogy Simon Pegg terepügynökké tétele a negyedik részben a legjobb döntés volt az alkotóktól.

A plakát már árulkodott arról, hogy egy új főszereplővel bővül a széria. Méghozzá Hayley Antwell érkezett a stábba, hogy megformáljon egy olyan karaktert, aki egyszerre öntudatos, rátermett, de mégis sebezhető, amit igen természetesen sikerült megformálnia a színésznőnek.

Tudom, elsőre ijesztő lehet, hogy a film előzetesekkel, és reklámokkal együtt eléri a három óra hosszúságot, de minden pénzt megér. Ha lehetett volna, akkor még a megtekintés napján újra megnéztem volna, ha vetítik. Mert mit is kapunk pontosan? Egy egészen halálos iramot – de nem úgy, mint Vin Diesel autópornójában –, eszeveszett akció jelenteket és szeretni való karaktereket, akik most is a lehetetlennel viaskodva próbálják megmenteni a világot.