A Máltai Szimfónia zenekara egy negyventonnás nyergesvontatóból kialakított színpadon lép fel. A WSZL flottájában dolgozó Volvo szerelvény tavaly december óta a Máltai Szeretetszolgálatot megjelenítő grafikával ellátott ponyvával szállítja az adományokat. A kamiont megnyitják a nézők felé, a belső részben fotókiállítást rendeznek be, a közönség pedig kényelmes ülőhelyeken hallgathatja a koncertet. A helyszín látványát Varga Vince látványtervező alkotja meg.

– Nagyszerű zenészek, művészek és támogatók vannak mellettünk, akiknek köszönhetően a szimfóniás gyerekek már többször felléptek Budapesten, de Bécsben és Salzburgban is álltak már színpadon, most pedig egy nemzetközi fesztiválon fognak bemutatkozni. Az a gyerek, aki egy ilyen koncertről hazatér, már nem ugyanaz, mint aki elindult. A gyerekek már nem csak előzenekarként lépnek fel, hanem együtt lépnek fel az Óbudai Danubia Zenekarral, számukra komponált műveket adnak elő neves énekesekkel, vagy önálló koncertet adnak. A művészek számára is nagy élmény a közös zenélés, a közönség pedig már nem a mosolygós gyermekarcokat tapsolja meg, hanem a valódi zenei teljesítményt. Ez az integráció valóságos útja lehet – mondta Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos.

– A Waberer's csoport mindig is elkötelezett volt a társadalmi felelősségvállalás és a jó ügyek támogatása iránt. Büszkeség és öröm, ha értéket és élményt is eljuttathatunk a mindennapok során. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Volvo Trucks és a WSZL Kft. közös erőfeszítéseivel esélyt teremthetünk a tehetséges fiataloknak abban, hogy életre szóló élményeket gyűjtsenek. Az átalakított kamionunk, mint egyedi színpad, lehetőséget ad arra, hogy a Zenekar előadásai közvetlenül érintsék meg az emberek szívét és lelkét – fogalmazott Garamvölgyi Glória, a WSZL ügyvezető igazgatója.

– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy Volvo szerelvény nyújthatja helyszínét ennek a nemes célú eseménynek, ami csak a három szervezet szoros együttműködéséből születhetett meg. A Waberer’s cégcsoporttal 25 éves múltra tekintünk vissza, és bízunk benne, hogy még sok évnyi közös munka előtt állunk. Nagy örömmel és várakozással nézek a Máltai Szeretetszolgálattal való, egyre szorosabb együttműködésünkre is. A Máltaiak tevékenysége teljes összhangban áll a Volvo Trucks hitvallásával, így hiszem, hogy együttműködésünk igazán gyümölcsöző lesz – mondta Illés Dávid, a Volvo Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A koncert időpontja: 2023. július 6. 22 óra

A koncert helyszíne: Pécs, Kossuth Lajos tér (a Zsinagóga előtt)