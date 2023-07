A Bikali Nyári Fesztiválon a Nemzeti Lovas Színház idén a Herkules című előadásával szórakoztatja a nézőket. Júliusban 15-én, 22-én és 29-én lehet megtekinteni a produkciót, augusztusban pedig 5-én és 12-én, este nyolc órától.

A Nemzeti Lovas Színház családi mese musicalje a gyermekek mellett az egész családot meg kívánja szólítani, közös szórakozást kínáva. – A pazar látványvilággal megspékelt történet a címszereplő hat próbáját mutatja be sok kalanddal. A félisteni alakja mellett főhősünk emberi mivoltát is példázza a mese, beszél szerelemről, családról és önmagunk megismeréséről, elfogadásáról, humorral fűszerezve. Természetesen a lovak ezúttal is főszerepet kapnak – írják a szervezők.

Herkules szerepében Pintér Tibort, Philoktétészként Mohácsi Márkot, Megara karakterében pedig Ilyés Jenifert láthatja közönség. Mindemellett a csütörtöki és szombati napokon a megszokott, élményekben teli középkori időutazás is várja a látogatókat a nyár során.