– Azt szoktam mondani, a kőszínházi előadások is fantasztikus tapasztalatot jelentenek, de egy könnyebb előadás a csillagos alatt teljesen más, hihetetlen élményt nyújt a nézőknek. Úgy látom, szerte az országban kedveltek ezek a programok, de a pécsi helyszín rendelkezik egy külön varázzsal is. A Káptalan utcai szabadtéri színpad abban is egyedülálló, hogy nem mobil színpadon kapnak helyet az előadások, hanem egy megadott helyszínen, immár több mint negyven éve