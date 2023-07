Festő már régóta nem vett részt az alkotótáborban, így a tervek szerint a most készült alkotásokból az önkormányzat galériával egybekötött dísztermébe is kerülhetnek képek, tudtuk meg a település polgármesterétől, Csurgyókné Praks Anitától. A fából faragott mesefigurák és egyéb szobrok pedig Aranyosgadány szoborpark­jába kerülnek, illetve Baranya egyéb településeire is jut belőlük.

Az alkotótábor ötletgazdája dr. Horváth Csaba, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület alapító elnöke, aki az Eszék melletti Ernestinovóban találkozott hasonlóval. Az aranyosgadányi program rendszeres, visszatérő vendége Mato Tijardovic, aki a Baranyába érkező csapat szakmai munkájának koordinációjában is szerepet vállal évről évre.

A szoborpark alapítója is Horváth Csaba, a Horváth-kertben már számos alkotás tekinthető meg. A település polgármestere elmondta, a község kulturális életének fellendítésében oroszlánrészt vállaló dr. Horváth Csabát idén tavasszal köszöntötték ünnepélyes keretek között 70. születésnapja alkalmából.

– Közösen gondozzuk a parkot, üzemeltetjük a tájházat és szervezzük az alkotótábort. Csaba 70 életévéből több mint 30 kapcsolódik Aranyosgadányhoz és ez alatt a zsákutcavégi portából Horváth-kert lett, tele élettel, értékkel, alkotásokkal, rendezvényekkel, összefogással és barátsággal – hangsúlyozta Csurgyókné Praks Anita, kiemelve, Horváth Csaba tevékenysége által maradandó értéket teremtett a falu és a tágabb közösség számára is.

A kertbe látogatók a szobrok mellett megtekinthetik a tavaly átadott, felújított tájházat, ahol az „Aranyosgadány Történelmi Morzsái” című kiállítás is látható, a faluból összegyűjtött hagyatékokból származó bútorokkal, tárgyakkal, fényképekkel. Mindemellett június 30-án levendulaszüret is zajlott a településen, folytatva a közelmúltban indult hagyományt.

A polgármester azt is elmondta, a kert szobrai közül terveznek választani közterületi elhelyezésre is egyet, amelynek ünnepélyes átadójára a nyár végén–ősz elején kerül majd sor, egybekötve az idén alapított Aranyosgadányért-díj átadásával.