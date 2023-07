Az alaphelyzet az, hogy 27 éve egy megoldatlan tengerparti gyilkosság nyomán elveszti a feleségét a nyomozó. Aztán egy vadonatúj virtuális rendőrségi helyszínelési technikának köszönhetően 2025-ben képes a tetthelyen beszélgetni felesége szellemalakjával, aki azt az idejét éli, amikor néhány nappal a halálát megelőzően kijár erre a partszakaszra futni. Nem lehet tetszőlegesen visszatérni a múltba, mindkét helyen egyformán múlik az idő, s csak itt tudnak alkalmanként egymástól kérdezni, tanácsokat adni. Így pedig együtt nyomoznak: a férfi a 2025-ös jelenben a sorozatgyilkos újabb tettét igyekszik kibogozni, míg a felesége az ezredforduló előtti múltban próbálja valamiképp elkerülni saját halálát.

De ki lehet cselezni az időt? Jobb vagy rosszabb lesz a világ, amennyiben ez mégis sikerül? Mi történik a nyomozó régi és új családjával, első és második házasságából származó gyermekeivel (egyáltalán, melyikhez ragaszkodik jobban), ha néhány momentum másként alakul több mint negyedszázaddal korábban? S közben a családi, baráti, munkatársi környezetből előbukkan számtalan gyanúsított, emberek, akiknek nincs igazi alibijük, vagy lenne indítékuk efféle tettekre.

Francia filmről van szó, tehát életvidám karakterekről, akik élvezik és jól vezetik az életüket. Mindezt kitűnő színészi játék mutatja be, így krimi nélkül is igen érdekesek a család mindennapjai egykor és napjainkban. Az is megér egy tanulmányt, hogy milyen profi módon öregítik eközben 27 évvel a szereplőket. Közben aktuális társadalmi kérdések is előkerülnek, vagyis drámaként éppúgy felfogható a film, mint nyomozós krimiként. Talán sci-finek a legkevésbé, nem is nagyon igyekeznek ezt a 27 évet áthidaló időbeli társalgást tudományosan megmagyarázni, inkább az időutazós kölcsönhatásokról, annak dinamikájáról kapunk sokkoló pillanatokat. A házaspári szerelem és szeretet kap emellett tökéletes megvilágítást, és rá kell döbbenni, hogy egy negyedszázadot követően valóban lehetnek ilyen mélységek két ember kapcsolatában. A befejezés mindemellett nem lesz hepiend és kivédi a „sorsunk elkerülhetetlenül meg van írva” sztereotípiát is, hihetetlenül logikus és valószerű a történet lezárása. Kizárólag ezért is érdemes a sorozatot végignézni.