Most megjelent a zárókötet, Szirtes Gábor munkája, Nem feledhető idők címmel. Az ugyancsak nyugdíjas Szirtes Gábor, a Pro Pannonia Kiadó vezetője már teljesen elszakadt a bányászattól, könyvében irodalmi igénnyel elsősorban a gyerek és ifjúkor bányásztelepi emlékeire, az iskolás évekre összpontosít.

Ajánlóként ebből idézünk két részletet: „Bányászcsaládban születtem, bányatelepen töltöttem gyermek- és ifjúkorom, bányászgyerekekkel jártam iskolába, számomra is Jó szerencsét! kívánó köszöntéssel kezdődött naponta a tanítás. Végül is más utat jártam be, középiskolai tanár lettem, humán szakember, majd szerkesztő, irodalmár, könyvkiadó, egy szellemiekben, kapcsolatokban gazdag pálya birtokosa. Ám nem feledtem múltamat, a gyermek és ifjúkort, annak értékeit, tapasztalatait.”