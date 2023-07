Várják a református egyházhoz kapcsolódó gyermekek, fiatalok rajzait arról, hogyan látják lelkipásztorukat a településükön.

Pályázni egyénileg, de két korcsoportban lehetséges: az egyik kategória 7-től 11 éves korig terjed, a másik a 12–16 éveseké.

A felhívás szerint az alkotás A4-es méretű rajz vagy festmény lehet, és a sikeres pályázathoz egy Google-űrlap kitöltése is szükséges – itt lehet feltölteni az elkészült rajzot is. A pályázatok augusztus 10-ig nyújthatók be, a nyertesek értékes ajándékban részesülnek. A díjak átadására a 2023. augusztus 24-i „Erő-Forrás 2023” Felzárkózási Konferencián kerül sor, ahol a legjobbnak ítélt alkotásokat ki is állítják.