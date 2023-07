A pécsi Kioszk is beállt a sorba, akik keddenként várják az érdeklődőket egy közös filmezésre. Így lesz ez július 11-én is, este 8 órakor, amikos is a lengyel dráma, horror és egyben fantasztikusfilm, a The Hourglass Sanatorium kerül terítékre.

A Kioszk filmklub 2023-as tematikája a cannes-i díjnyertes alkotások, amelyeket Szalóki László ajánl megtekintésre. Ezért került a vetített filmek közé, a The Hourglass Sanatorium, hiszen az alkotás 1973-ban elnyerte a Cannes-i Filmfesztiválon a Zsűri díját.