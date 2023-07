Négy napon át énekelhettünk, táncolhattunk és bulizhattunk a legbarátságosabb fesztivál hírében álló Fishing on Orfűn. Közel százötven zenei produkciót vonultattak fel a szervezők, kielégítve mindenki vágyát.

A Fishing minden tekintetben sokszínű, ezért is volt jó választás, hogy első napon a Galaxisok zenekar nyitotta a showt a nagyszínpadon. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nem csak a fiataloknak, hanem az idősebbeknek is szólnak a dalaik, ahogy a fesztivál is minden korosztály számára szól. És innen pedig nem volt megállás. A KFT is hatalmas bulit csapott. Aki nem volt ott, az csak elképzelni tudja azt, hogy milyen lehetett, ahogyan több százan egyszerre énekli az Afrikát. Egy szó: katartikus.