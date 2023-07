Megjelent egy kreatív mobilapplikáció a Nemzeti Kastély- és Várporgram jóvoltából, amelyben a szigetvári Zrínyi-vár is helyet kapott. Az alkalmazást már Android és iOS rendszerekben is ingyenesen letölthetnek az érdeklődők, s többek között a szigetvári várról is nyerhetnek információkat. Ezek elérhetőek több nyelven is, a magyar és az angol mellett többek között németül és szlovákul is. A letölthető adatbázis segítségével a modern tárlatról, illetve a vár egykori épületének tudnivalóiról is tudomást szerezhetünk.