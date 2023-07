S felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Zsolnay Negyedben minden szombaton 14 és 15 órakor elérhető a bármely korosztály számára izgalmas kézműves foglalkozás is, a csempehajtogatás. A negyed kerámiatermében gyerekek és felnőttek félóra alatt hajtogathatnak csempe mintájú képeslapokat.

Továbbá jazzből is jön egy kuriózum, 13-án, csütörtökön, 21 órakor a Pirogránit udvarban a Metronóm Jazz Klub keretében a Sárik Péter Trió játszik, és Berki Tamás énekel dallamos, közönségbarát, populáris, úgynevezett soft jazzt.

Színházból is lesz miből bőven válogatni, mert a Káptalan Kertben a Pécsi Nyári Színház programjában július 11-én az Oscar című komédiát mutatja be a Kaposvári Csiky Gergely Színház, július 14-én a Maga lesz a férjem zenés vígjátékot adja elő a Pesti Magyar Színház (többek között Csengeri Attilával és Nyertes Zsuzsával), 15-én pedig érkezik a L’art pour L’art Légitársaság.