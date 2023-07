A szállítótréler jelzőőrök segítségével 10 óra körül, a Széchenyi tértől tolatva, érkezik meg a helyszínre. A ládákat daruval emelik be. Ez a munka csak teljes útlezárás mellett végezhető, ezért 8 és 21 óra között teljes szélességben lezárják a Janus Pannonius utca Vörösmarty utca és Csontváry Múzeum közötti szakaszát. A Csontváry170 kiállításon olyan ikonikus festményeket is bemutatnak, amelyeket most először láthatunk a Pécsett.