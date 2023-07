– A JESZ előtt szintén az egyetemi adminisztrációban dolgozott. Hogy indult el ebbe az irányba?

– Magyar-francia szakon diplomáztam 2007-ben, és egy év tanári kalandozás után – ez egy külön történet – visszatértem a BTK-ra immár dolgozóként. A Neveléstudományi Intézetben tanárképzési koordinátor minőségben egykori tanáraim kollégájaként vizsgák lebonyolításában vettem részt. Onnan a Művészeti Kar tanulmányi osztályára vitt az utam, majd a Design és Médiaművészet Intézet menedzsere lettem. Ez nagyon sokértű munka volt, az oktatók és hallgatók ügyes-bajos dolgain kívül kiállítások szervezésében is részt vettem, pályázatokat menedzseltem, a „csúcsfeladat” pedig az OMDK, azaz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójának megszervezése volt 2017-ben. Ezután csábított át Mikuli János a JESZ-be, tehát maradtam művészi világban, és mivel az egyetemi színház egy kicsi szervezet, itt is elég szerteágazó a feladatköröm: közönségszervezés, PR, egyetemi és pályázati adminisztráció. Számomra mindig nagyon inspiráló volt az alkotói közeg, amiben dolgoztam az egyetemen. Akár szakdolgozatok, konferenciakötetek, katalógusok, műalkotások, előadások születtek körülöttem, még ha csak közvetett módon is, én is részese lehettem az alkotófolyamatnak. Bár pl. nem mentem le a műhelybe korongozni – de én rendeltem meg a KS20-as masszát, nem léptem színpadra – de készítettem interjúkat a rendezőkkel, színészekkel, írtam ismertetőket, ajánlókat.

– Miért tartja fontosnak ezt a fajta kulturális szervező munkát?

– Én tanárnak készültem, tehát alapvető bennem a kultúra átadásának igénye. Az élet úgy hozta, hogy ez az ambíció nem iskolában bontakozott ki, de a tanítástól, a nyelvműveléstől soha nem szakadtam el teljesen. Magántanári, fordítói, szerkesztői munkáim mindig is voltak párhuzamosan, de a kreatív vénám is megmutatkozott: írtam, sőt kiadtam gyerekkönyvet, aztán saját fejlesztésű társast is, a Társal-Go-t.