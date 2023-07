Kerekes Norbert, Nagynyárád polgármestere elmondta, igyekeztek idén is színvonalas rendezvényt tartani, a szervezésben az önkormányzat segítségére volt a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör és a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Az ország számos pontjáról és határon túlról is küldtek kékfestő mesterek anyagot ahhoz a kiállításhoz, amelyet Marsalkó Péter jóvoltából fotók, illetve vászonképek formájában is megtekinthettek a látogatók.

A színpadon mindeközben egymást váltották a kulturális csoportok, köztük a helyi német nemzetiségi tánccsoport, illetve az idén jubiláló véméndi, a mecseknádasdi és a Leőwey-tánccsoport is fellépett, akiket ünnepélyesen köszöntöttek a házigazdák. Mellettük operett slágerek és fúvószenekari koncertek, énekkarok és esti bálok szórakoztatták a látogatókat. Mindkét napon a gyerekeknek is kedveskedtek a szervezők, számos játék és foglalkozás várta őket is.

A fesztiválon az önkormányzat Zsifkovics Józsefné és Erich Musack részére díszpolgári címet adományozott, Beck Mátyásné és Kramm Vencel pedig Nagynyárádért Díjat vehetett át.