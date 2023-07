A fesztivál keretén belül ingyenesen megtekinthető az UNICEF Magyarország Fotókiállítása. Emberi sorsokba és történetekbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők a világ azon területeiről, ahol az éghajlatváltozás következményei már most is jelen vannak a mindennapokban. Jelenleg már több mint fél milliárd gyermek szenved a szárazság, az árvizek és tomboló viharok pusztító hatásaitól, de 2050-re a klímaváltozás már a világ összes gyermekének életét befolyásolni fogja. A kiállítás elgondolkodtató és sokszor torokszorító képei arra hívják fel a figyelmet, hogy a klímaválság egyben gyerekjogi válság. Nem csak a jövőben, hanem már most is.