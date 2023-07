Volt abban új könyv itthon és külföldön, több színházi bemutató, miközben éppen készült egyik darabjának premierjére. Nos, az élet képes rácáfolni az extra vágyakra is, mert ennél sokkal több kreatív alkotása került az írónak időközben reflektorfénybe.

– Hogy néz ki egy normál heted napjainkban?

– Aktív klinikai intenzív osztályos tevékenységet már nem végzek, de hetente kétszer kilenc órában kardiológiai szakrendelést igen. Emellett az új irodalmi munkáimmal foglalkozom.

– Most éppen min dolgozol?

– Egy drámát és egy kisregényt írok, továbbá az utolsó fázishoz érkezett egy verseskötetem kiadása, mely legkésőbb az őszi nemzetközi könyvhétre jelenik meg.

– Miről szólnak az új versek?

– Az a címe, hogy A szerelem és a halál ízei. Vidám költemények éppúgy találhatók benne, mint háborús tartalmúak. Például életem egyik legszebbnek érzett verse is benne van, a Srebrenica – Sóhaj a mélyből című, mely a tömegmészárlás után egy szerelmespár föld alatt elsuttogott utolsó gondolatait mutatja be. S attól személyes, hogy egy héttel a háború után egy delegációval ott voltam a helyszínen, közvetlen benyomásokat kaptam a borzalmakról, és beszéltem túlélőkkel is.

– És a dráma?

– Az egy parafrázis, bár eredetileg nem annak szántam. Az indított el, hogy mindig izgatott, mi történhetett Jézus csütörtök éjszakai elfogatását követően a húsvétig tartó négy napban, melyről a Biblia alig ír valamit. Jánosról, Péterről van csupán néhány információ, de az apostolok közül kilencen félelemben menekülnek, és nem tudják, mi lesz a sorsuk.

A rettegés napjairól szól tehát, ahogy azt Márk látta. Márk ugyanis akkor még kölyök volt, és mondhatni, leskelődött az események után. Ő volt például a Gecsemáné-kertből meztelenül elmenekülő fiatalember, akiről letépték a leplet. Egyébként igen sok ilyen apró bibliai utalásból áll össze a mű története, és a tervek szerint ez is ebben az évben jelenik meg.

– Említettél egy kisregényt.

– Az egy különleges helyzetről szól. Noé bárkájában egy évet töltöttek az állatpárok, valamint Noé családja. Azt képzelem el, hogy mi lett volna az emberiséggel, ha Noé családjában megjelent volna a másság. Minden állatpár szabadon szaporodhatott, de így az ember?

– Írtál versesköteteket, regényeket, novellákat, és közel húsz drámát. Miért a színpadi műfaj a favorit?

– Mert feszes, dinamikus, lényegre törő, minden leírt mondatnak fontos szerepe van. Az író a drámában árulja el a legtöbbet a szereplők jelleméről, a konfliktusokról, az érzelmekről, és talán a legegyértelműbb a cselekmény menete is.