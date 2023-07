Amit mindenképp érdemes tudni a közelgő nagy találkozóról, hogy kicsit átrendeződtek a helyszínek. Beremend legalább annyira központja lesz a fesztiválnak, mint Nagyharsány. Palkonyát pedig ezúttal is csak a Mokos pince képviseli (itt viszont van egy profi klimatizált színház, mely bármely nagyvárosban kiváló játszóhely lenne). Kisharsány is kiszállt a megszokott helyszínek közül, itt a Vylyan terasz maradt hírmondónak, és elsősorban a jazzkoncertek, továbbá az irodalmi beszélgetések helyszínének. No és a Szoborpark is tartogat látványos előadásokat szinte minden nap. Hogy mekkora a teljes kínálat? Naponta legalább száz programból lehet válogatni 24 különböző helyszínen. Ha mondjuk tematikusan nézzük, akkor az öt nap során koncertből lesz úgy nyolcvan, színházi előadásból csaknem ugyanennyi, és legalább félszáz irodalmi műsorra is készülhetünk.

A műsorkavalkád gerincét minden esztendőben a díszvendégek határozzák meg. Ebben a sorban most a Magyar Zene Házát találjuk, hagyományápoló és közösségépítő célkitűzéssel hoznak rendezvényeket a nagyharsányi református templomba és egy beremendi színpadra. Másik Jánost pedig talán nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen ő János a Cseh Tamás dalokban. A jazzmuzsikus minden esztendőben igényes koncertekkel érkezik, ezúttal azonban a korábbinál is több szerepet kap Cseh Tamásra emlékezve.

Díszvendég továbbá a Jurányi Ház, családias előadásokkal. A Jurányi Házról azt kell tudni, hogy minden színházi ember menedéke, búvóhelye, s főként a függetlenek, az alternatív alkotók mentsvára.

Emellett érkeznek tehetséges fiatalok, például ifj. Vidnyánszky Attila osztálya a Liliom és Merlin darabbal, az egykor Pécsről indult Pál András is elhozza osztályát és a „Csikágó mjuzikelt”, de jön bemutató a Trafóból és a kaposvári színművészetisektől is.

Cseh Tamás fia András az apját megídézve a Rezervátumot, egy indián tábort működtet majd, valamint ismét lesznek mindenféle újdonságok, extrák. Például komolyzenei mezítlábas éjszakai szerenádokat tartanak a beremendi strandon, régészkedni lehet a magyharsányi római villa romjainál, minden korábbinál bőségesebb a műsorkínálata Both Miklós ukrán udvarának, valamint a Bölcsész udvarnak, és Cseh Tamás dalokat fog énekelni a Csík zenekar és Kiss Tibi, a Csaknekedkislány, a Balaton, az Esti Kornél, Beck Zoliék és Lovasi Bandiék is.

Érkeznek zsonglőrők és kortárs cirkusz is, továbbá francia zenekar és angol színházi workshop formabontó játékába lehet bekapcsolódni. Szóval augusztus első hetét érdemes Villány környékén tölteni.