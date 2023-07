Ezúttal a hagyományőrzők egy római katonai tábor életébe is bepillantást engednek, de további foglalkozásokkal, bemutatókkal is készülnek, emellett római történelmi túra is helyet kap az eseményen.

A program már délelőtt kezdetét veszi a Cella Septichora megnyitásával tíz órától, ahol 11 és 16 óra között ingyenes látogatásra lesz lehetőség. Mindemellett különféle kézműves alkotásokat készíthetnek és tekinthetnek meg a látogatók.

– A tervek szerint a Rómából érkező hagyományőrző hölgyek bemutatót tartanak majd az ókori római öltözékek, ételek és ékszerek megismertetésére – mondta el a program főszervezője, Alessandro Regonaschi, a Sopianae Reviviscit egyesület alapító elnöke.