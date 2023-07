A többféle palacsinta kóstolása mellett a program során kézműves vásáron is részt vehettek az érdeklődők, emellett a gyermekeket körhinták várták. A felőttek számára műsorral is készült a fesztivált szervező önkormányzat, Lakatos László tartott stand up előadást, illetve DJ Deka és Miss Chrisstyn, valamint Bodonyi Bea gondoskodtak a zenei programról.