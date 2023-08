– A Pécsi Balett már 63 éve ápolja Eck Imre örökségét: a tánc által nem csupán szép mozdulatokat, hanem üzenetet is közvetítünk a közönségnek. A Faust egy ikonikus mű, egy néplegenda, mely tükröt tart felénk, emlékeztetve, hogy mindnyájunkban van egy sebezhető zug, ahová az ördög be tud hatolni. Különféle ígéretekkel kecsegtet annak érdekében, hogy kössünk alkut vele, de nem szabad! Faust esetében is sor kerül egy ilyen paktumra, Mefisztó számos kalandot ígér a címszereplőnek, lelkéért cserébe. Végül az égi erők közbelépnek, megmentve Faustot ördögi üzletétől – fogalmazott Uhrik Teodóra.

– A fesztivál hagyományait folytatva, a Pécsi Művészeti Gimnáziumban szakmai beszélgetésekre is sor kerül a táncos diákokkal, azonban a program iránt érdeklődők is csatlakozhatnak. Szó lesz majd a Faust témájáról, illetve a mesék és a meseterápia kérdéseit is megvitatjuk a pénteki nap folyamán. Hétfőn pedig lehetőség nyílik a koreográfia készítés művészetének megismerésére, hiszen, nem kizárt, hogy a fiatal táncosok közül lesznek olyanok, akik később koreográfussá válnak majd, így nem árt, ha már korán bepillantást nyernek ennek hátterébe – árulta el a Pécsi Balett ügyvezetője.

A fesztivál idei programja tehát elsősorban a fiatalabb közönséget célozza meg, ugyanakkor a felnőttek számára is készül mondanivalóval és látványos előadással a Faust történetét Vincze Balázs koreográfiájával feldolgozó táncdrámával.