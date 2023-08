– A tánc számára, ahogy a festészet is, olyan médium, amelyen keresztül lehetséges az univerzum titkainak megtapasztalása. A mozgásművészet egyik lényege éppen a női test felszabadítása volt, de az öncélú testmozgáson túl spirituális tartalmak megélését is szolgálta. Járitz Józsa a Dalcroze módszert nemcsak elsajátította, de más elemekkel is gazdagította, itthon az elsők között foglalkozott jógával