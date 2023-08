A Tom Cruise főszereplésével készült akciómozi óriási siker, ami nem is meglepő: a korábbi részekre is özönlöttek a nézők. A most következő beszélgetésben Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló két filmes újságírója a sorozat korábbi részeire is visszatekint, kielemzi, hogy minek köszönhető az elsöprő siker, valamint arra is kitér, hogy jelen film mennyiben hozza vissza a mozibajárás iránti lelkesedést.