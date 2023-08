Az Erő legyen velünk szeptember 9-én, hogy mindent meg tudjunk csodálni egy nap alatt a Pécs The Force Be With You – Első Pécsi Star Wars Napon. Ilyen témájú rendezvényt a fővároson kívül eddig még nem tartottak a Dunántúlon. De azt mindenképp meg kell említenünk, hogy a baranyai Star Wars-rajongók már nem egyszer részt vettek a ZSÖK rendezvényein, és mindenki imádta a rohamosztagosoknak, Darth Vadernek öltözött fanokat, akik szívesen fotózkodtak mindenkivel.

Jönnek a droidok!

Az első ízben megrendezett pécsi Star Wars Napra sokan kíváncsiak, amelyet az bizonyít igazán jól, hogy a rendezvény Facebook-eseménynél már tizenháromezer ember jelezte, hogy ott lesz vagy érdekli az egész napos program. A legjobb pedig az, hogy már kaptunk ízelítőt abból, hogy mire is számíthatunk. Ami fix, hogy a legnépszerűbb karakterek tiszteletüket teszik a rendezvényen. Az E78-ban és a Pirogránit Udvarban találkozhatunk a közönségkedvenccel, az asztrodroid R2-D2 egységgel és droidtársaival, valamint a Zsivány Egyesből megismert K-2SO-val.

Messzi-messzi galaxisból

A városban ez az első alkalom, hogy határon innen és túlról is érkeznek a galaxis képviselői. Rajongóklubok és légitagok – DK Kohó, Bank’s Props, arebo.hu hír- és véleményportál szerkesztői, a TFA Galaktikus Fan Klub tagjai, a készülő Star Wars: Vader rajongói film alkotói, a Szlovák Légió tagjai, a Lázadó Légió tagjai – érkeznek a rendezvényre, hogy megismerkedjenek a helyi rajongótáborral.

Lépegető a Negyedben

Már látom magam előtt a rajongók ámulattól eltátott száját, amikor meglátják azt a rengeteg kiállítást, ami vár rájuk ezen az őszi napon. Lesz Lucasfilm Star Wars-poszter-, fénykard-, képregény-, sisak- és fegyverkiállítás. De érkezik egy AT-AT interaktív birodalmi lépegető is a Zsolnay Negyedbe, hogy lenyűgözze az érdeklődőket.

Kiképzést is tartanak

Az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének és a Díszlet/Droid építők aznapi kínálatában szerepel Star Wars-jelmezesek fotózási lehetősséggel – tele lesz az Instagram és a Facebook jobbnál jobb képekkel –, de készülnek 1:1 méretarányban, fotófalháttérrel egy A74-Z Speeder Bike-kal, ilyenen száguldoznak az Endoron a rohamosztagosok és Leia hercegnő is. Mindezek mellet lesz Halálcsillag-folyosórészlet, életnagyságú Pit droidok és fotófal is. És az egyik kedvenc program a napon a rohamosztagos kiképzés a Carida-i bázisról érkezett rohamosztagos parancsnokokkal .

Meglepetésvendég is lesz

Az E78-koncertterem ad otthont a színpadi programoknak. Lesz beszélgetés a Vader rajongói film készítőivel, az 501-es Légió Star-Wars érdekességeket osztanak meg a jelenlévőkkel, valamint az Egy másik bolygó címet viselő videóklip pécsi készítői is mesélni fognak. És egy meglepetésvendéggel is készülnek a szervezők – alig várjuk, hogy kiderüljön ki lesz az.

Jótékony felajánlások

A Star Wars Napot egy jótékonysági akcióval is egybekötik. A DK Kohó és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. közreműködésével licitálni lehet majd egy egyedi gyártású birodalmi rohamosztagos sisakra. A bevételből egy helyi segítő alapítvány munkáját támogatják majd a szervezők.