Azt kiáltják ezek a tárgyak: érj hozzám! (videó és galéria)

Napsütés, forróság. Ez köszöntött most ránk a héten, de szerencsére várnak ránk benti programok. Az egyik ilyet meg is látogattuk, ahol nagy élvezettel vetettük bele magunkat a káprázat világába. A Zsolnay Negyed Labor – Interaktív Varázsterében jártunk, amely az Illúziók Múzeuma – utazótárlatnak is otthont ad.

Amikor meghallom az illúzió szót, mindig egy gyerekkori könyv jut eszembe, amit sokszor lapozgattunk, és tele volt varázslatos képekkel, feladványokkal ebben a témakörben. Még egy csodás kék és piros lencsés szemüveg is volt hozzá, amit imádtunk hordani. Az akkor érzett lenyűgözött érzés köszönt vissza a Zsolnay Negyedben található Labor – Interaktív Varázstérben is. Megtévesztik érzékeinket Az egyik sarokban kapott helyet az Illúziók Múzeuma – utazótárlat. Az itt kiállított tárgyak és képek becsapják az érzékszerveinket, meghökkentenek, összezavarnak és ámulatba ejtenek, de a legjobb, hogy tudást is adnak, hiszen minden jelenségre kapunk magyarázatot. Hét darab új játékkal egészült ki a tér, ahol az érzékszerveket és az ügyességet tehetjük próbára. Logikai feladatokat próbáltunk ki, a méretek és az optikai illúziók varázslatos világába csöppentünk.

Megtévesztik érzékeinket Fotók: Löffler Péter

Kémekké is válhatunk Ha már ott voltunk, akkor mindenképpen ki akartuk próbálni a Labor egyéb játékait is. Belenéztünk a végtelen kútba, hogy megcsodáljuk önön arcképünk sokszorosát. Majd futballoztunk egyet a levegő segítségével, egy kar segítségével egy táblán A pontból B pontba eljuttattunk egy golyót, de amit, mindannyian nagyon élveztünk az a Fény Terem volt, ami otthont ad egy kis lézerszobának, ahol kipróbálhattuk, hogy milyen kémek, vagy éppen rablók lennénk. Zöld lézersugarak keresztezték az utunkat, és be kellett vetnünk minden akrobatikai képességünket, hogy célba érjünk.

Az illúzió világa a filmekben Nemcsak tárgyakkal kápráztatják el a közönséget a szervezők, hanem filmekkel is. Augusztusban az m21 Galériában filmvetítéseket is tartanak az illúzió témakörében, amelyek az Illúziók című kiállítására váltott kedvezményes belépővel tekinthetők meg. Augusztus 16-án A tökéletes trükk című alkotást vetítik, amely két bűvész harcát mutatja be, míg 23-án a Nagyítás című feszült krimit nézhetik meg az érdeklődők.

