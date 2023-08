A fesztivál húsz éves történetében először a hazai akusztikus blues kiemelkedő alakja Vas Zoltán is fellép, a nemzetközi kínálatról pedig a Montana Blue, a Poa Pratensis Bluegrass Band és a The Gallows Fellows csapat gondoskodik.

Képzőművészeti kísérőprogram is lesz, szombaton 14 órakor nyitják meg a faluházban. Továbbá esténként, a hivatalos program végeztével közös muzsikálásokat szerveznek.