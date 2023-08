A Káptalan kertben Földes László Hobo, Kossuth-díjas magyar bluesénekes koncertezik, az aktív pihenés és a tüzes ritmusok iránt érdeklődők este 21 órától a Vasarely Múzeum udvarán a Dr. Salsa csapatával tanulhatnak salsa- és bachatatáncokat.

Augusztus 19-én, szombaton, délben folytatódik a program. Római udvar nyílik a Káptalan utcában, valamint selyemfestő workshopra is regisztrálhatnak az alkotni vágyók. Tematikus séta lesz a Zsolnay Múzeumban, valamint szubjektív tárlatvezetést tart Szabó Sipos Barnabás színész-festőművész a nemrég megnyílt Csontváry 170 kiállításon.

Szombat délután a „Bor, mámor, Pécs” program során az Imagine Pécs gasztrosétáján a térség boraival is megismerkedhetnek az érdeklődők, kóstolóval egybekötve.

Kreatív foglalkozásokból e napon sem lesz hiány, a Janus Pannonius Múzeum Igazgatóság belső udvarán a Zsolnay dekorok ihlette csempefestést próbálhatják ki az érdeklődők.

Augusztus 20-án többek között sor kerül a „Barázdazaj”zenei és kreatív piacra: a Made in Pécs és a Pécs On Stage csapata jóvoltából Pécs független zenei és kreatív színterének szereplői jönnek össze, bemutatkozva egymásnak és az érdeklődőknek, ez alatt koncertekre is sor kerül a Káptalan Kertben és a JPM Martyn-Lantos Múzeum udvarán, a Káptalan utca 4. alatti Múzeum Galériában pedig hangszer-, és zenei bolhapiac várja a muzsikusokat.

Szintén az igazgatóság udvarán lesz elérhető a Jakováli Hasszán pasa-dzsámi gyerekfoglalkoztatója 3D kirakóval, kézműves foglalkozásokkal és török sátorral, a Csontváry-kiállításon pedig 15 órától a „Nap és hold” családi program várja a gyermekkel érkezőket.

A Múzeumutca Plusz során a legtöbb program látogatása ingyenes, egyes elemek regisztrációhoz, mások jegyvásárláshoz kötöttek. Ezek részletei a Múzeumutca+ 2023 Facebook-eseménynél is megtalálhatók.