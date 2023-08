A kémesi művelődési házban két népszerű színész legendás előadása látható. Mikó István a Svejk vagyok! produkcióval érkezik, Besenczi Árpád pedig A helység kalapácsa művet adja elő. A Forrás Színház igazi családi színházi élményt kínál a Lúdas Matyi című mesejátékkal. Az Ormánság Színpadon pedig fellép a Cinema Sense zenekar, a Khelipeske Rom táncegyüttes, Benedekffy Katalin énekművész, a Grapa Live Trió, Laura Lola és a Gypsyndrome, Gájer Bálint és zenekara, valamint érkezik Boka Gábor gyermekműsorral. A településen több helyszínen kiállítások, tárlatok, bemutatók láthatók.

Tésenfán Pál Zsolt Kultúrkertjében Buch Tibor és zenekara, a Kanizsa Csillagai zenekar, a Grappa Live Trió muzsikál, és ide is érkezik Boka Gábor gyermekműsora. A HP udvarban ormánsági szőttesekből nyílik kiállítás, és láthatók Szatyor Győzőnek, a népművészet mesterének a munkái. A református templomban Varga Gábor zongoraművész Improvizációk magyar népzenére címmel ad koncertet.

Drávacsehiben a Levendula Szárító Színpadon látható a Harka Táncegyüttes, Simon Bogi színművész műsora. Tartanak rockzenei nosztalgia koncertet, lesz utcabál. Ismét megrendezik a Drávacsehiből elszármazottak találkozóját. A Rom kocsmában is megtekinthető Besenczi Árpád előadása, A helység kalapácsa. Akinek kedve támad, az most elindulhat felfedezni az ország legnagyobb szalmalabirintusát és megtekintheti Németh László kerámiagyűjteményét is. Vasárnap pedig az Ős-réten a lovassport szerelmesei szurkolhatnak a Kettesfogathajtó Országos Bajnokság versenyzőinek.

A VIII. Bőköz Fesztivál fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, aki augusztus 18-án, pénteken 11 órakor nyitja meg a rendezvényt. Örökös tiszteletbeli fővédnök, Prof. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató. A védnökök: dr. Hoppál Péter miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője.