Egy apró kis egzotikus szigeten járunk, ahol a tíz éves Nelson arról álmodik, hogy egy nap híres énekes válik belőle. Mindent megtesz azért, hogy ez a vágya teljesüljön. Jelentkezik egy tehetségkutatóműsorba, ahová be is hívják, és úgy érzi, hogy eljött az ő ideje. A fellépést azonban sok gyakorlás előzi meg, amihez segítségre van szüksége. A kisfiú és legjobb barátja, Mia, az egykori párizsi szupersztárhoz, Pierre Lorey-hoz fordul. Ugyan a férfi kezdetben vonakodik elvállalni a felkérést, de úgy tűnik, hogy ez a találkozás és a közös munka Nelson és Pierre életét is megváltoztatják.

A film rendezője Gérard Jugnot, aki színészként, forgatókönyvként és producerként is tevékenykedik.