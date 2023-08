A második zenekar, a Tablespoon pécsi stoner/indie/grunge duó. Zenéjükben leginkább ’90-es évek grunge érájának, a Queens of the Stone Age által fémjelzett irányvonalának és a 2000-es évek indie rock hullámainak hatásai érhetőek tetten. A lassú bólogatás tehát garantált, ami jól is fog jönni, ha elfáradtunk a Pixleplants-táncban.