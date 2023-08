– Harcoltunk már a tatárok és a törökök ellen is, ebben az évben Robin Hood történetébe helyezkedtünk, amit átültettünk magyar párhuzamba, a mi főszereplőnket Csuklyásnak neveztük. Ehhez kézműves foglalkozások is kapcsolódtak, illetve olyan nap is volt, amikor a gyerekek maguknak készítették el a saját ebédjüket. A szászvári várba is ellátogattunk, ami egy pillanatra szintén játéktérré változott, Csuklyást innen kellett kiszabadítani