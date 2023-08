Emellett fizetős hangversenyeken is felcsendül augusztus 5-én sokfelé az orgonaszó. A Zsolnay Negyedben 11 órától Urbanics Tamás és Weisz Máté szólaltatja meg a hangszert, Milosákovics Hanna pedig fuvolázik (Brahms-, Scarlatti- és Bach-művek is műsoron lesznek), majd délután 17 órakor ugyanez a trió a Planetáriumban zenél.

A nap csúcskoncertje pedig este 20 órától a Kodály Központban hallható, ahová Illényi Katica hegedűn, Verbaly Zsolt orgonán, Bundzik Steve pedig zongorán hozza el Hollywood fényeit. Szó szerint, mert itt a klasszikus kompozíciók, Ave Máriák mellett olyan filmslágerek is előkerülnek, mint a Schindler listája főzenéje, a Volt egyszer egy vadnyugat Morricone kompozíciói, vagy a Moon river muzsikája, továbbá Astor Piazzola Libertangója és Edit Piaftól is előkerül egy legendás nóta. Ugyancsak az Orgonák éjszakája fesztivál keretében, de már augusztus 11-én 20 órakor Belcanto énekestet ad egy dalos házaspár, Bognár Szabolcs bariton és Laczák Boglárka mezzoszoprán, orgonán játszik Silvio Celeghin. Ezt a programot a Pécsi Bazilikában hallhatjuk, s többek között Verdi Nabuccójából, Traviátájából szól ária, de Vivalditól és Mendelssohntól is bemutatnak közkedvelt műveket.

A Szférák zenéje szól augusztus 18-án 20 órakor ugyancsak a Pécsi Bazilikában, amikor a Püspökvári Zenés Esték záróblokkja következik Szotyori-Nagy Gábor orgonaművész és Nagy Viktor szaxofonos jazz­improvizációival.

Az augusztusi pécsi Orgonapont sorozat záróeseménye pedig augusztus 25-én következik 20 órakor, amikor a Fényesség gyúljon! címmel a Bazilikában Szirtes Edina Mókus énekel Kővári Péter orgonajátékára. Ebben a különleges zenei csomagban Grieg-, Rachmaninov-darabok, Szirtes Edina Mókus saját szerzeményei, valamint József Attila- és Weöres Sándor-versekre írt dallamai lesznek hallhatók.