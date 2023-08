Hagyomány, hogy a fesztivál délelőttjén megkoszorúzzák az elhunyt zenésztársak emlékére állított kopjafát. Ezt szintén Balogh László kezdeményezésére állíttatták, aki maga is zenész családból származik. Elmondta, hogy egykor több tamburás is volt Bátán, és hét zenekar működött a településen. A térségre jellemző hangszer meghonosodását a szláv ősöknek köszönhetik. A rendezvényen azonban nemcsak a zenei hagyományokat elevenítették fel, hanem a jellegzetes cigány ételeket is megismerhették az érdeklődők. Tizenkét bográcsban főttek az ínycsiklandó ételek. Többek között marha, birka és csirke pörkölt készült, valamint különböző cigány lecsókat és töltött káposztát is kóstolhattak a vendégek. kísérőprogramként rendőrségi bemutató is volt a művelődési ház melletti parkban.

A megnyitón Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Sárközi Károly, az Országos Cigány Önkormányzat képviselője köszöntötte a megjelenteket. Este bál zárta a fesztivált, ahol Bóly Misi muzsikált.