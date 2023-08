A mai napig rendkívül keresett Kurtizánképző – párkapcsolati stand up, interaktív színházi terápia, az Úr-kurzus, a Szerelmi mesterképző diákoknak, a Díva, dáma, perszóna – nőkereső játék után, Ágens az Anyalét – a düh és megnyugvás pillanatai az anyaságban című előadása kerül a nézők elé. Ebben az esetben is a Zina, a kurtizán szerepszemélyiségből kiinduló stand up comedy igazi felszabadító, lelki effektussal bír, erről számoltak be az eddig részt vevők. A ’mit nem mondanak el anyáink és a már szült barátnőink az anyaságról…’ kérdéskört kifejezetten ajánljuk.