– Nagyon korai bányákról van szó, és nagyon kevés olyan bányászváros van az országban, amely elmondhatja magáról, hogy az ő területén már 30 ezer évvel ezelőtt bányászati tevékenység folyt

– hangsúlyozta Kanizsai.

Előkerültek kutatásai során körülbelül 100 ezer éves kövesedett és égett mamut csontok. A kort a kövesedés mértékéből lehetetett megállapítani. Égett kovakövet is megszemlélhettünk, amit hőkezeltek. Mai tudásunk szerint a miskolci Avason található az ország legrégebbi kovabányája, aminek múltja 70 ezer évre vezethető vissza. Feltételezhetően a Szöge-hegy is van ennyi idős, de nem csak itt vannak jelen az aurignaci kutúra nyomai, hanem más lelőhelyeket is sikerült találni az amatőr régésznek. A Szószéken egy olyan eszközt talált, amely egy kaparó és véső egyben. A kulcsfontosságú dolog ebben az egészben az, hogy a talált kőeszközön használati nyomok vannak, ami azt feltételezi, hogy ott éltek, ott vadásztak és nem pedig csak elkészítették az eszközt.

– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Kelet-Mecsekben fellelhető eszközökön egyediséget vélek felfedezni. Én, mint amatőr kutató ezt nem jelenthetem ki határozottan, ezt egy hivatásosnak kellene behatóbban vizsgálni, mert lehetséges, hogy egy önálló kultúrkör élt ezen a területen

– avatott be minket az amatőr régész.

Biztos paleolit lelőhelynek számít a Szöge-hegy, a Hidasi-hát, a Szószék és a Csalán-hegy. Egyelőre óvatosan azt lehet mondhatni, hogy négy paleolit vadásztábor lelhető fel Komló környékén, de többnek kell lennie az amatőr kutató szerint. Viszont a Kelet-Mecsek erdővel való borítottsága megnehezíti a kutatást, mert a talajt avar és aljnövényzet borítja.

– A holocénben – jelenkor –, amelyben most is vagyunk a lengyeli-kultúra a legfiatalabb, ami jelen volt a Szöge-hegyen, de mint nyersanyag kitermelő csoport, nem telepedtek le a mai város területén – magyarázta. – Ha viszont belemegyünk a jégkorszakba, akkor jelen volt a gravetti kultúra is körülbelül 18-19 ezer évvel ezelőtt a Szöge-hegyen. Ezt megelőzően a már említett aurignaci kultúra, előttük pedig, véleményem szerint a hazai bábonyi kultúra, ami valószínűleg egy micoquien, azaz neandervölgyi csoport, képviselői is megfordultak a környéken, valamint még messzebb menve az időben, az acheulean – homo erectus – embertípus is jelen lehetett itt – tette hozzá.