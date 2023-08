A mellszépségverseny résztvevői között volt háromgyerekes anyuka, ápoló, 56 éves hölgy és kisgyermekes fiatal anyuka is, s mint kiderült, többen közülük a férjük biztatására neveztek a versenyre. A zsűri kozmetikai csomaggal díjazta a legszebb mosolyt, a legszebb popsit és a legjobb előadást is, az első három helyezettet pedig az Árkádban levásárolható – 50, 75 és 125 ezer forintos – utalvánnyal ajándékozták meg. Az idei versenyt egy pécsi születésű lány, Viktória nyerte, aki ugyan már elhagyta Baranyát, ide a barátaival mindig szívesen tér vissza. A vizespóló-verseny pedig mindig is a bakancslistáján volt.

A Lepke színpadon ezután a Vivat Bacchus énekegyüttes, majd Janicsák Veca, Kollányi Zsuzsi Akusztik és Takács Nikolas énekelt, este a nagyszínpadon pedig Korda György és Balázs Klári szórakoztatja a fesztiválozókat, őket a Don't Stop The Queen követi, az estét pedig a DJ Duly&BaRa páros zárja.

Vasárnap 13 órától ismét DJ Duly& BaRa kezdi játszani az ismerős dallamokat a Lepke medencék mellett, amely után 15 órától a helyi Csak Apa Kedvéért zenekar, 16:30-tól a pécsi VoiSingers kórus, 17:50-től pedig a Rudán Joe Akusztik hangja csendül fel.

A nagyszínpadon 19 órától az Intim Torna Illegál-DOROGI kezd, majd 21:15-től Péterfy Bori&LOVE Band koncertje zárja az idei fürdőfesztivált.

A gyógykertben a PTE Brass Band után 14 órától Balásy Szabolcs és Kusnyér Anna zenés műsora lesz hallható, őket követi 16 órától a Harkány Big Band, 16:45-től pedig Kéméndi Tamás harmonikaművész lemezbemutató előadással készül a közönségnek.