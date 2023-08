A Buzás Andor Művelődési Ház udvara és környéke megtelt élettel. Péntek kora délutántól vasárnap hajnalig a szórakoztató programoké volt a főszerep. Idén a nemzetiségiek gasztrokulturális találkozója emelte a program színvonalát. Pénteken cigány hagyományőrző zene és táncművészeti együttesek műsorát láthatták az érdeklődők, kora este pedig Rokkó szórakoztatta a közönséget. A nap zárásaként hagyományos cigány bállal Gyurika tetőzte mindezt.

A sportpályán lévő Fesztivál színpadon és az ABC előtti téren az aszfalton kiváló előadók váltották egymást. Szombaton MC Haver és Tekknő, Opitz Barbi, és Dr. BRS kápráztatta el a népes publikumot, a többi fellépőhöz hasonlóan ők is hatalmas tapsot kaptak a térség településeiről érkezett közönségtől. A kakaspörköltfőző-versenyen 8 csapatban közel 70-en vettek részt, amely szombat délután indult és legalább olyan emblematikus programeleme volt a fesztiválnak, mint a színpadi produkciók.

– Sok munka és szervezés előzte meg ezt a hétvégét, de a látottak valamennyiünket örömmel töltöttek el – összegzett Varga Balázs, Kővágószőlős alpolgármestere, a szervező csapat tagja. Mint mondta, több szempontból is büszkén tekintett a térség legnagyobb gasztrokulturális, szórakoztató rendezvényére. Egyrészt azért, mert idén is színvonalas programokat sikerült megvalósítaniuk, másrészt azért, mert a fesztivált támogató helyi cégek az első hívó szóra a program mellé álltak, ami minden eddiginél nagyobb összefogást és költségvetést eredményezett. Ennek – az egyébként a mindennapok során is tapasztalható jó kapcsolatnak, együttműködésnek – köszönhetően pedig egy igazán tarka rendezvényt tarthattak a közönség legnagyobb örömére.