A Vylyan terasz egyébként külön szám, s nem csak a kiváló borok miatt. Erről a kis hegytetőről amerre a szem ellát, mindenütt hatalmas szőlőmezőket látni, miközben népszerű írók és jazz-zenészek szórakoztatják a nagyérdeműt. Ezúttal Hofecker Dániel és a Budapest Jazz Orchestra bulijára érkezünk, mert az Ausztriában élő pécsi zeneszerző és trombitás sorra nyeri a nemzetközi dixie versenyeket szerzeményeivel, és most másfél tucat hazai sztármuzsikussal ebből hozott bemutatót. Lenne itt utána irodalmi csemege is Tóth Krisztinával, de rohanok tovább a nagyharsányi református templomba, ahol a Magyar Zene Háza vackolta be magát. Az udvarán kétszáz ember ül szalmabálákon és Beck Zolival beszélgetnek. – Mit jelent neked a zene? – Az életem szerencséjét! – hangzik a 30Y frontemberének tömör zárógondolata. Lapunk kérdésére pedig, hogy 15 éve miért vállal mindig egy teljes hetet a fesztiválon, ezt a választ kaptam: – Itt elemi szabadsága van. Nincs klasszikus értelemben vett színpad és nézőtér, az alkotó, az előadó és a közönség dialógusa mélyebb értelmet kap, mint a legtöbb hagyományos közösségi térben, sőt, a szerepek is gyakran felcserélődnek.

Ezután belépek a román stílusú gótikusan kibővített 800 éves puritánul egyszerű templomba, ahol Barabás Lőrinc kvartettje fog koncertezni. A falu főteréig kígyózik a bejutni vágyók sora, mégsem próbál senki trükkösen előre jutni, s végül mindenkinek jut ülőhely. Tudom, hogy az egykezes trombitás egészen modern jazzt fúj, a környezetemben mégis ott ül egy öt és egy tíz éves gyerek, negyvenes szülőkkel, arrébb meg egy hetvenes házaspár. És a zene csodásan szól! Utoljára akkor éreztem ezt az éteri pillanatot, amikor Jan Garbarek a Pécsi Bazilikában szaxofonozott. Ahogy a bőgő szólót játszott, a hangszer kiterebélyesedett az egész templombelsőre és a közönség lélegzete is részese lett a hangok születésének.