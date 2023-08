A sajtónyilvános társulati évadnyitó a borvidék lankái között várta tehát a színház dolgozóit, művészeit, illetve a sajtó munkatársait, a programismertetést közös falatozás követte.

A színház társulatához két új tag szerződik: Kovács Pankát Az üvegcipőből ismerheti a közönség, Katona Levente pedig gyakorlati évét követően folytatja a munkát a pécsi teátrumban. Új értékesítési vezető is érkezik, Paár Tímea személyében.

Az eseményen Zag Gábor alpolgármester köszöntője után Lipics Zsolt igazgató és Vidákovics Szláven művészeti vezető ismertették az új évad programját. A teljes műsor elérhető a színház weboldalán, illetve röviden hírportálunkon is ismertettük az új bemutatókat. Az idei évadban is a változatosság jellemzi a repertoárt, az ifjúsági előadások mellett opera, balett, vígjáték és dráma is látható lesz,

Madaras Zoltán a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke köszöntőjében bemutatta az új rendezvényhelyszínt is, ahol az elmúlt hónapok során már sor is került a színház művészeit bevonó zenés nyáresti koncertekre – az ilyen jellegű kooperációt a jövőben is folytatni kívánja a két intézmény.