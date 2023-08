Alkotótábor 55 perce

Kreatív, művészi energiák költöztek a Zrínyi-vár falai közé (galéria)

Augusztus 14-én vette kezdetét az egyhetes alkotótábor Szigetváron, amelybe ezúttal hazai festők és grafikusok mellett nemzetközi művészek is bekapcsolódnak. Csütörtökön mi is ellátogattunk a helyszínre, ahol a megnyílt tárlat megtekintése mellett a művészek alkotómunkájába is bepillantást nyertünk.

Mohay Réka Mohay Réka

Fotó: Löffler Péter

Az idén ötödik alkalommal megrendezett program során most is a Zrínyi-vár történelmi környezetében alkothatnak a résztvevők Szigetvár Önkormányzata és a Türk Államok Szervezete Magyarországi Képviseleti Irodájának támogatásával. Ez alkalommal már a program kezdetén megnyitottak egy kiállítást is a Dél-Dunántúli Nemzetközi Művésztelep Alapítvány munkáiból, amelyek az elmúlt évek alkotásait mutatják be a megújult vár kiállítóterében – a művek szeptember 20-ig tekinthetők meg naponta 9–18 óráig. A hét folyamán készülő alkotásokból pedig a jövőben újabb tárlatot terveznek a szervezők. A tárlatot Vörös András festőművész, művészeti vezető rendezte.

Idén is alkothatnak a Zrínyi-vár történelmi környezetében Fotók: Löffler Péter

Csütörtökön ellátogattunk a helyszínre, hogy bepillantást kapjunk a várban és a Sóház Galériában zajló munkába. Megtekintettük a tárlatot is, amely rendkívül gazdag és sokszínű, a különböző képzőművészeti stílusok és hangulatok kifinomult világát mutatja be a látogatók számára. Vörös András elmondta, az alkotók kötetlenül, szabadon dolgozhatnak, azonban szakmai támogatást és segítséget is kapnak a munkához. Pálinkás Mariann festőművész látogatásunkkor éppen akrilfestékkel dolgozott, s bepillantást adott az Egry József koloritját idéző színvilágú képeinek születésébe. Lőrincz Róbert pedig egy rendkívül szuggesztív és különleges rézkarcot mutatott be, amely a Félúton címet kapta – egy titokzatos férfi- és egy nőalakot állítva a középpontba.

Az idei alkotótábor, melyet ezúttal is Halmos Klára grafikusművész szervezett, célja a többi között az is, hogy hidat építsen a különböző művészeti ágak és műfajok között. Ezt jelzi, hogy egy háromtagú csoport érkezett Berlinből, Parragi Eszter, Dahlia Nyx és a japán Fumihiro Ono személyében, akik a tánc, az ének és a hangszeres művészet összekapcsolásának jegyében adtak ízelítőt a megnyitón, s a hét folyamán további munkát folytatnak a szigetvári élmények és a különleges helyszín által ihletve. Érkezett továbbá egy festőművésznő a törökországi Trabzonból, Szigetvár testvérvárosából is. Az összművészeti program során a különböző sokszorosító grafikai és festészeti eljárások mellett tehát már a tánc és a zene is megjelenik a történelmi környezetben megrendezett alkotótelepen.

