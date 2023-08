– Mi motiválta, hogy újra a baranyai rezidenciára jöjjön írni?

– Baranya számomra rendkívül különleges hely, úgy tudom régi családi szálak is fűznek ide, bár ennek még nem jártam utána részletesen. Ezenkívül egy egyetemi barátom is itt él, így Pécs és környéke mindig egy biztonsági pontot is jelentett. Nagyon megszerettem a várost, közel áll hozzám a pécsi hangulat, a település sajátosságai, a gyönyörű belváros. Vajszlón pedig a polgármesterrel kerültem nagy barátságba, tegnap is éppen összeültünk… És ha az ember írni akar, az sem baj, ha nyugalom veszi körül. Vajszlón egyszerűbb az írásra koncentrálni, a békés környezet segít kiszakadni a mindennapi feladatok forgatagából.

– Milyen fő projekten dolgozik jelenleg?

– Jelenleg a filozófiai doktori dolgozatom utolsó szakaszában vagyok, itt még némi igazításokat szeretnék elvégezni. Emellett verseket írok, főként szonetteket. Pécs mindig is inspirált ehhez a kötött formához, most is hasonló formákban gondolkodom.