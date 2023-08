– Nagyjából három-négyévente jöttök ki új albummal. Ennek mi az oka?

– Volt egy lassú dinamikánk. Nagyon sokat koncerteztünk, gyakorlatilag az elmúlt időszakban annyit voltunk úton, hogy nem jutott kellő idő az alkotásra, arra a fajta minőségi időre, ami szükséges ahhoz, hogy ennyi ember a saját közös többszörösét megkeresse. Viszont elárulhatom, hogy most egyszerre két album is készül, vagyis legalább két albumnyi dal van előttünk és egy nagyon erős flow élményben vagyunk. Szépen pörögnek ki az újdalok, úgyhogy most biztos, hogy meg fog fordulni ez a fajta alkotói lassúság.

– A koncertezés mindig is fontos volt számotokra - nehéz összeegyeztetni a tagokkal az időpontokat?

– Most gyakorlatilag a zenekar megint egy ilyen kilövés előtti állapotban van. Egész nyáron koncerteztünk és közben készül a lemez. Nehéz egyeztetni, mert sokan vagyunk, sokfélét csinálunk, és én anyaként is főszerepben vagyok. Nagyon fontos, hogy a kislányomat válaszkészen tudjam nevelni, úgy, hogy emellett a szenvedélyemet és a hivatásomat is megtudjam éli, ami a zene, és a színpad. Ezek között kell lavírozni és jó döntéseket hozni.

– Az egyik kedvenc dalom a „Nyár, némafilm", ami egy Parti Nagy Lajos vers. Hogy találtál rá?

– Újpalotán laktunk, házibuli volt nálunk, mindenki elment italt venni, én viszont otthon maradtam, és elővettem az egyik legjobb barátomnak a naptárfüzetét és bemásoltam egy júniusi vagy júliusi napra a Nyár, némafilmet és elkezdtem dúdolni. Azon a délután, amikor egy kicsit egyedül maradtam megszületett a dallam. Ez volt a dal gerince, aztán szépen haladtunk tovább. Találkoztam személyesen Parti Nagy Lajossal, megmutattuk neki a dalt. Tavalyelőtt pedig odajutottunk, hogy egy egész Tóth Krisztina albumot hoztunk ki. Volt egy ilyen íve is a zenekarnak a régmúltból, hogy az irodalmat átvinni a popzenébe, a popzenét átvinni az irodalomba.