Metronóm Jazz Klubbal zárul a Zsolnay Negyedben az augusztus: a német Searching for Home különleges jazzt hoz augusztus 31-én 20 órakor a Pirogránit udvarba (esőhelyszín: E78 terem). A Searching for Home a legendás ludwigsburgi Bauer Studiosból érkezik új albumával, aminek Hidden Errors a címe. Az együttes először indul Európa-turnéra, és bemutatja Pécsen is sajátos jazz-funk-soul stíluskeverékét.