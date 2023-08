– A magyarországi modernizmus történetében ők jelentették az első olyan csoportosulást, amely professzionális női művészekből jött létre 1931 januárjában tizenöt taggal, majd hónapokkal később kiállítást is mutatott be közülük nyolc festőnő a Nemzeti Szalonban – mondta el lapunknak Szakács Vanda Kíra, a Janus Pannonius Múzeum muzeológusa.

Mint ismeretes, a hölgyeket, bár a Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkártól, Réti Istvántól, Csók Istvántól és Vaszary Jánostól tanultak, más, férfiakból álló társaságok vagy művészi csoportok nem fogadták be, így a szükség vitte őket arra, hogy saját, csak női tagokból álló kört alkossanak.

A kiállított művek között láthatunk üde, a világos színskálát használó képeket, ugyanakkor groteszk, sztereotipizált nőalakokat bemutató, fricskaszerű ábrázolásokat is.

– A hölgyek munkáit sokkal kritikusabban szemlélték. A 19. században a fiatal lányok számára természetes volt, hogy tanulnak festeni és csendéleteket készítenek, ezt azonban nem igazán vették komolyan, csupán olyan elfoglaltságként tekintettek rá, amely a tanulmányaikhoz tartozik: csak „festegettek”. Hiába jutottunk el a 20. századig, nem változott jelentősen a helyzet, és továbbra is uralkodott ugyanez a sztereotípia. A nagyobb kreatív erőt és alkotóképességet a férfiaknak tulajdonították – állapította meg Szakács Vanda Kíra.

Minden bizonnyal e sztereotípiára játszik rá Perényi Lenke 1916-os akvarellje, a „Festegető nő”, az önmagában egyébként harmonikus kompozícióval és technikával készült festmény egy kicsit oda is szúr és tükröt tart a diszkriminatív szakmai közvéleménynek.

– A másik, avagy az Új Nyolcak újrafelfedezése az 1990-es években indult el, ám véleményem szerint a mai napig is tart – összegzett a muzeológus.

Az Új Nyolcakról Kopócsy Anna 2021-ben könyvet is írt. Szintén az újrafelfedezés jegyében látogatható Pécsen is a művésznők kreatív és nem egyszer szokatlan látásmódját bemutató tárlat Bartoniek Anna, Endresz Alice, Futásfalvi Márton Piroska, Hranitzky Ilona, Kiss Vilma, Lóránt Erzsébet, Muzslai Kampis Margit, Szuly Angéla, Járitz Józsa, Perényi Lenke, Sztehlo Lili és Wabrosch Berta alkotásaival.