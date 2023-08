A Panoráma színpadon a Csoki&Hipo indít, ahol reméljük felcsendül a jól ismert Zokniszandál is. Ezen a pódiumon kaptak helyet a Fishingesek által szervezett tehetségkereső felfedezettjei, Temesi Blanka, Szaffi és a Cruve9. De az esti órában zajlik az Orfű összehoz! program is, amelynek keretében együtt még sohasem látott és hallott duók lépnek fel. Az első napon Csorba Lóci és Kama kapnak teret. És még a The Devil’s Trade is fellép a Panorámán, és egy kis folkkal töltik meg az erdő csendjét.