Moziajánló 1 órája

Profi módon pattogtatják a kosárlabdát a japánok

Egy újabb japán animációsfilmet is műsorra tűzött a Cinema City, amelynek középpontjában a sport, azon belül is a kosárlabda áll. Az alkotás a The First Slam Dunk nevet viseli, amelyet Pécsen augusztus 27-én 2D formátumban, eredeti nyelven magyar felirattal 17 óra 45 perckor vetítenek.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: StockLite

A film főhőse Ryota Miyagi, a Shohoku kosárlabdacsapat szélsebes irányítója, aki villámgyorsan és okosan játszik, körbe táncolja az ellenfeleit, miközben higgadtságot színlel. A fiatal fiú Okinawán született és nőtt fel, volt egy három évvel idősebb bátyja, aki helyi sztárjátékos volt, így nem meglepő, hogy Ryota az ő nyomdokaiba lépve szintén a kosárlabda rabja lett. A filmben a Shohoku csapat az Országos Középiskolai Kosárlabda Bajnokságban a regnáló bajnok, a Sannoh ellen lépnek pályára.

Az alkotás direktora Takehiko Inoue, aki egyben a film alapjául szolgáló mű mangakája – manga művész – is. A művésznek rengetek munkája szól a kosárlabdáról, hiszen maga is nagy rajongója a sportágnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!