Nagy volt a sürgős-forgás a héten Geresdlakon, ugyanis szeptember 23-án rendezték meg a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált. A készülődésben kivette részét a falu apraja-nagyja, hogy az idei fesztivál is sikeres legyen.

Szombaton reggel elkezdődött a 2000 négyzetméteres feldíszített óriássátorban a főzőverseny, amelyre idén közel negyven csapat nevezett be. Érkeztek versenyzők Geresdlakról, Erzsébetről, Marázáról, Székelyszabarról, az Ormánságból, Szepetnekről, Závodról, Kakasdról, Zebegényről, Budapestről, sőt, a határon túlról, Mikóújfaluból is. A csapatok neve is nagyon változatos volt: Ovis Gombócok, Pasi Gombócok, Székgyári Gombócok, GombócPontCom, Székely Medveszelídítők.

A rendezvény résztvevői pedig arra is választ kaphattak, hogy milyen is a geresdlaki gőzgombóc.