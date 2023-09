A hivatalos ismertető pontosan foglalja össze, mit láthatunk a vásznpon. Az igaz történet alapján készült film Maureen Kearney (Isabelle Huppert érzékeny és feledhetetlen alakításában) egy francia multinacionális atomerőmű szakszervezeti vezetőjének megrázó életútját mutatja be. Ő lett az informátor, aki feljelentette a szigorúan titkos üzleteket, amelyek megrázták a francia nukleáris ágazatot. Egyedül a világgal szemben, foggal-körömmel harcolt a kormány miniszterei és az iparág vezetői ellen, hogy fényt derítsen a botrányra, és megvédjen több mint ötvenezer munkahelyet. Az élete egyik pillanatról a másikra omlik össze, amikor erőszakos támadás érte a saját otthonában.

A film nem kegyelmez: a „kisember harca a hatalmasokkal” klasszikus toposzát felhasználva roppant pontos és érzékeny látleletet ad egy olyna világról, amelyben minden megkérdőjeleződik, s amely nem ejt foglyokat – aki ebben a háborúba beszáll, az a legkeményebb veszteségekkel számoljon. Isabelle Huppert arca önmagában is elvisz egy egész filmet, most pedig megkapta azt a nyersanyagot, amelyet tökéletesen fel is tud húzni magára. És mi ennek csak örülni tudunk.