Október 19-én 18 órakor a Déryné Programnak köszönhetően újabb produkció érkezik a siklósi könyvtárba Hazaszállnak a füstkarikák címmel, melynek előadói Sáfár Anikó és Kautzky Armand. A műsorban egy 1956-ban kivándorolt fiatalember leveleinek részletei mellett az eseményekhez illeszkedő versek, prózák, zenei betétek hangzanak el.

A siklósi könyvtárban egyébként nyáron sem állt meg az élet, sőt a július és az augusztus még inkább mozgalmasabbnak bizonyult, hiszen három héten át nyári napközis tábort szerveztek a gyerekeknek.

– Az idei év volt az első, amikor három turnust is indítottunk, mert olyan sok gyermek jelentkezett a táborainkba, hogy csak így tudtuk megoldani, hogy mindenki részt vehessen egy-egy hét erejéig a kalandokban – mondta Vincze Bernadett, a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont intézményvezetője. – A könyvtári tábort kirándulásokkal igyekeztünk színesebbé tenni, de megismertettük a gyerekeket a város, vagy szűkebb környezetünk érdekességeivel, figyelmet fordítottunk arra is, hogy illemet tanuljanak és hogy megtanulják elfogadni egymást. A tábori hetekben sok támogatást kaptunk a városvezetéstől, a helyi vállalkozóktól, vendéglátósoktól, más intézményektől, és bizony a szülőktől is. Munkánkat diákmunkások és közösségi szolgálatosok is segítették ebben az időszakban.